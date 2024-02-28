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        Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 349 bin 918 lira ceza uygulandı

        Çorum'da polis ekiplerince yapılan "şok uygulama"larda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 33 aracın sürücüsüne 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:34
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        Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 349 bin 918 lira ceza uygulandı
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        Çorum’da polis ekiplerince yapılan "şok uygulama"larda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 33 aracın sürücüsüne 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Altınevler Sokak’ta eş zamanlı uygulama yaptı.

        810 aracın kontrol edildiği denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve uygulama noktasından kaçan 33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza uygulandı.

        Denetimlerde trafik kanununa uygun olmadığı belirlenen 5 motosiklet ile 3 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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