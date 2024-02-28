Dodurga Kaymakamı Vatansever, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi
Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, "Deneme Türünde Metin Yazma Yarışması"nda Çorum'da dereceye giren Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nisa Nur Biçer'i ödüllendirdi.
Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, "Deneme Türünde Metin Yazma Yarışması"nda Çorum'da dereceye giren Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nisa Nur Biçer'i ödüllendirdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vatansever, Milli Eğitim Bakanlığının "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada il birinciliği elde eden Biçer ile danışman öğretmeni Erkan Karaman'ı makamında ağırladı.
Vatansever, bir süre sohbet ettiği öğrenciye, yarışmada elde ettiği dereceden ötürü tebrik ederek, plaket verdi.
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