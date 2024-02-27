Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları bağışlandı

Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta amcasının oğlu Okan Tüfekçi (37) tarafından başından ve vücudunun farklı bölgelerinden silahla vurulan Tüfekçi'nin kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine beyin ölümü gerçekleşti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.