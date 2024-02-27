Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları bağışlandı
Çorum'da silahla vurulduktan 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Kemal Soner Tüfekçi'nin organları bağışlandı.
Çorum’da silahla vurulduktan 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Kemal Soner Tüfekçi'nin organları bağışlandı.
Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta amcasının oğlu Okan Tüfekçi (37) tarafından başından ve vücudunun farklı bölgelerinden silahla vurulan Tüfekçi'nin kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine beyin ölümü gerçekleşti.
Tüfekçi'nin organlarının yakınları tarafından bağışlanması üzerine gerekli işlemler başlatıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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