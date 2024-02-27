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        Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları bağışlandı

        Çorum'da silahla vurulduktan 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Kemal Soner Tüfekçi'nin organları bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:05
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        Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları bağışlandı
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        Çorum’da silahla vurulduktan 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Kemal Soner Tüfekçi'nin organları bağışlandı.

        Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta amcasının oğlu Okan Tüfekçi (37) tarafından başından ve vücudunun farklı bölgelerinden silahla vurulan Tüfekçi'nin kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine beyin ölümü gerçekleşti.

        Tüfekçi'nin organlarının yakınları tarafından bağışlanması üzerine gerekli işlemler başlatıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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