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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Çorum'da seçim bürosu açılışına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık Cumhuriyet Halk Partili seçmen de bunların planlarını bozacak, gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:45 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:27
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Çorum'da seçim bürosu açılışına katıldı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık Cumhuriyet Halk Partili seçmen de bunların planlarını bozacak, gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek." dedi.

        Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Çorum'daki seçim irtibat ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, üç partinin el ele vererek Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu belirtti.

        Çorum'da Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın için vatandaşlardan destek isteyen Kandemir, seçimlerde Çorum'dan rekor oy alacaklarına inandığını söyledi.

        Kandemir, "14 Mayıs öncesinde bir masanın çevresinde oturanlar, birbirlerine milletin dertlerini konuşarak, milletin meselelerini o masaya getirerek bir arada olmadılar, bir arada durmadılar. Onlar 'acaba hangimiz hangi makamı alacak' diye bir pazarlığa tutuştular ve 14 Mayıs'ta millet, terörün temsilcileriyle kol kola girenlere 'dur arkadaş' dedi. 'Biz sizin niyetimizi görüyoruz, ne yapmaya çalıştığımızı görüyoruz.' dedi ve 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığında işte o masayı bozdu. Planları, hesapları altüst etti ve Türkiye yeni yüzyılına Türkiye Yüzyılı damgasını vuracak kadrolarla girdi." diye konuştu.

        "Bunlar da bir şey değişti mi? Bunlarda bir şey değişmedi." diyen Kandemir, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimizin olduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi parti temsilcileri bir araya geldiler, teröre lanet bildirgesinin altına imza attılar. İki parti hariç. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi HDP. Şimdi bunlar el ele, kol kola yine bir araya geldiler, alttan, bazen görünür, bazen görünmez şekilde 'acaba ne yapabiliriz'in hesaplarını yapıyorlar. İnanıyorum ki başta Çorum'dan olmak üzere tüm Türkiye'de bir kere daha milletin vicdanı ve aklı bunların hesaplarını, planlarını bozacak. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık Cumhuriyet Halk Partili seçmen de bunların planlarını bozacak, gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek. Şu şehirleri biz imar ederken hangi heyecanla yaklaşıyorsak şehre, insana, onlar da bize destek verecek, yanımızda duracak ve inşallah tüm Türkiye'de Cumhur ittifakı'nın Bayrağı dalgalanacak."

        AK Parti'nin ilhamını, geriye eserler bırakmış ecdadından aldığını vurgulayan Kandemir, "Dersimizi oradan öğreniyoruz. Onun için bu millet bize emaneti verdiğinde durmak, duraklamak olmaz." ifadelerini kullandı.

        Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın ile Çorum'da 31 Mart akşamı tarihi bir oy alacaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

        Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın ise 2019'daki seçimlerde göreve geldiğini, tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştığını, yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

        AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet Salih Çıplak ve BBP İl Başkanı Özkan Yandım da konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Aşgın için destek istedi.

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