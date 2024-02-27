AK Parti'li Kardemir: Bunlarda değişen hiçbir şey yok AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "14 Mayıs'ta millet terörün temsilcileriyle kol kola girenlere geçit vermedi. Ancak, o günden sonra bunlarda bir şeyler değişti mi? Hayır. Bunlarda hiçbir şey yine değişmedi" dedi.Osmancık Caddesi üzerinde Çorum AK Parti İl Başkanlığı'nın seçim bürosu açılısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "3 parti ile el ele vermemizin bir anlamı bir manası var. Şu an burada üç partinin il başkanı var. Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti. Biz Cumhur İttifakıyız. Ben inanıyorum ki, yerel seçimlerde rekor oy alacağız" diye konuştu. 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri hatırlatan Kandemir, şunları söyledi:"Hatırlayın, 14 Mayıs öncesinde bir masanın etrafında toplanıp oturanlar, milletin meselelerini o masaya getirerek bir arada olmadılar. Onlar 'acaba hangimiz hangi makamı alacağız' diye bir pazarlığa tutuştular. 14 Mayıs'ta millet terörün temsilcileriyle kol kola girenlere geçit vermedi. Peki! bunlarda bir şey değişti mi? Hayır. Bunlarda bir şey değişmedi. Hatırlayın, şehitlerimizin olduğu gün TBMM'de tüm siyasi parti temsilcileri bir araya geldiler, teröre lanet bildirgesinin altına imza attılar. İki parti hariç; birisi CHP, birisi DEM. Şimdi bunlar el ele kol kola yine bir araya geldiler. Alttan bazen görünür bazen görünmez şekilde acaba ne yapabilirizin hesaplarını yapıyorlar. Ben inanıyorum başta Çorum'dan olmak üzere tüm Türkiye'de bir kez daha tüm milletin vicdanı ve aklı bunların hesaplarını planlarını bozacak. İnanıyorum ki, CHP'ye gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık CHP'li seçmen de bunların planlarını bozacak. Gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak, bize el verecek."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 19:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:00 facebook

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