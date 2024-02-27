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        Çorum'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

        Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:41
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        Çorum'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
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        Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

        F.D. (42) idaresindeki 55 ALS 268 plakalı kamyonet, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.Ş'ye (9) çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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