İskilip Spor Kulübü'nden Halime Polat bronz madalya kazandı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılan İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat, 59. kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.

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