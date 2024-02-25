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        İskilip Spor Kulübü'nden Halime Polat bronz madalya kazandı

        Çorum'un İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat'ın U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 59 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:27
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        İskilip Spor Kulübü'nden Halime Polat bronz madalya kazandı
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        Çorum'un İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat'ın U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 59 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ettiği bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’na katılan İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat, 59. kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.

        Açıklamada, İskilip Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı'nın başarılarıyla öne çıktığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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