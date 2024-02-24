Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Çorum'da haber alınamayan kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:32 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da haber alınamayan kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da haber alınamayan kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Ulukavak Mahallesi Ölçek 5. Sokak'ta yaşayan Murat Ateş'ten (29) haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ateş'i silahla vurulmuş halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ateş'in cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerince evde yapılan incelemede Ateş'in cesedinin yanında silah bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da deprem temalı resim sergisi açıldı
        Çorum'da deprem temalı resim sergisi açıldı
        Çorum'da polisten kaçarken yüksekten düşen kişi yaralandı
        Çorum'da polisten kaçarken yüksekten düşen kişi yaralandı
        Çorum'da bir kadın, arkadaşının boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla...
        Çorum'da bir kadın, arkadaşının boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla...
        Çorum'da motosiklet kazası 2 yaralı
        Çorum'da motosiklet kazası 2 yaralı
        Çorum'da akrabaların silahlı kavgası; 1 yaralı
        Çorum'da akrabaların silahlı kavgası; 1 yaralı