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        Çorum'da akrabaların silahlı kavgası; 1 yaralı

        ÇORUM'da, Kemal Soner T. (32), akrabası olan Okan T. (37) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, dün gece, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Kemal Soner T. ve Okan T. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Okan T, tabancayla Kemal Soner T.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 2 kurşun isabet eden Kemal Soner T., yaralandı. İhbar üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Soner T., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli Okan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:56
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        Çorum'da akrabaların silahlı kavgası; 1 yaralı
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        ÇORUM'da, Kemal Soner T. (32), akrabası olan Okan T. (37) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, dün gece, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Kemal Soner T. ve Okan T. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Okan T, tabancayla Kemal Soner T.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 2 kurşun isabet eden Kemal Soner T., yaralandı. İhbar üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Soner T., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli Okan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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