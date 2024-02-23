Çorum'da akrabaların silahlı kavgası; 1 yaralı
ÇORUM'da, Kemal Soner T. (32), akrabası olan Okan T. (37) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, dün gece, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Kemal Soner T. ve Okan T. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Okan T, tabancayla Kemal Soner T.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 2 kurşun isabet eden Kemal Soner T., yaralandı. İhbar üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Soner T., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli Okan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÇORUM'da, Kemal Soner T. (32), akrabası olan Okan T. (37) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, dün gece, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde meydana geldi. Kemal Soner T. ve Okan T. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Okan T, tabancayla Kemal Soner T.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 2 kurşun isabet eden Kemal Soner T., yaralandı. İhbar üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Soner T., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli Okan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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