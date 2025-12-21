Arca Çorum FK-Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bence önemli bir galibiyet. 2-0 kendi sahamızda, rakip de önemli oyuncuları olan bir takım. Yukarıya biraz daha yaklaştık." dedi.

Eroğlu, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Eroğlu, "Bu maç, maçtan önce kritik bir hal almıştı. Bizim için 3 puan yukarıya tutunma, 'İlk 2 için biz de varız.' konumunda bir maçtı. Maça iyi hazırlanmıştık. Oyuncularımızla tabii ki maçın her anını planladık. Özellikle ilk yarıda çok üretken oynadık. Topa sahip olduğumuz bölümde hücum opsiyonlarında çok başarılıydık. Sadece sonuçlandıramadık." diye konuştu.

Rakibe karşı üstün oyun sergilediklerini dile getiren Eroğlu, rakibin direncinin kırılmamasından ötürü ikinci yarı savunmada kalmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Eroğlu, "Bence önemli bir galibiyet. 2-0 kendi sahamızda, rakip de önemli oyuncuları olan bir takım. Yukarıya biraz daha yaklaştık. Hedefimiz tabii ki her zaman söylüyorum sezon sonunda Süper Lig." şeklinde konuştu. Maçın belli bir dakikalarını iyi oynadıklarının altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti: "Bunu sonuca yansıtmamız bazen istediğimiz gibi olmuyor ama iyi oynadığımız dakikaları arttırmak zorundayız. Oyuncularımı kutluyorum. Çok önemli bir mücadele örneği gösterdiler ve gelen taraftarlarımız da hep maçın sonuna kadar bizi desteklediler. Kendilerine teşekkür ederim. Sakaryaspor'a bundan sonra başarılar diliyorum." - Sakaryaspor cephesi Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu ise bir haftadır çalıştıklarının karşılığını alamadıklarını, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maça geçiş oyunu ile başladıklarını ancak kaptıkları topları ilerideki futbolcularla buluşturamadıklarını belirten Köseoğlu, "İlk yarının son 15 dakikası bir format değişikliğine döndük. Onunla oyun dengelendi. İkinci yarıya da bir oyuncu değişikliği ile başladık hemen. 4-1-4-1'e döndük. Oyun dengeli gidiyordu. İlk golde zaten bir duran toptan yedik." dedi.