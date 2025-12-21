Habertürk
        Galatasaray-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftaya kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:43
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Alper Akarsu

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

        Kasımpaşa: -

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele ediyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor.

        Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

        Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

        HEDEF İLK YARIYI LİDER KAPATMAK

        Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

        Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.

        G.SARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

        Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamayacak.

        Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.

