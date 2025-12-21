Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 21.12.2025 - 18:03
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad

        Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Ferhat Yazgan, Aleksic (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Taha İbrahim Rençber), Pedrinho, Samudio (Dk. 89 Kerem Kalafat), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 64 Atakan Akkaynak)

        Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır (Dk. 66 Kolovetsios), Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Kobiljar), Zwolinski (Dk. 75 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 75 Yedder), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Dk. 90 Mirza Cihan), Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

        Goller: Dk. 10 Samudio, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 37 Eze (Arca Çorum FK)

        ÇORUM

