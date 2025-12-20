Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu'da "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor

        Sungurlu'da, dar gelirli haneler ile yaşlı, kronik hasta ve engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:53
        Sungurlu'da "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor
        Sungurlu'da, dar gelirli haneler ile yaşlı, kronik hasta ve engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla "Sıcak Yuvam Projesi" hayata geçiriliyor.

        Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülecek proje kapsamında, doğal gaz kullanan ve vakıf tarafından belirlenen 145 haneye destek sağlanacağı bildirildi.

        Doğal gaz yardımlarına ek olarak aynı hanelere 4 ay süreyle 1250'şer lira nakdi destek verileceğini belirten Köksal, projenin tüm maliyetinin SYDV bütçesinden karşılanacağı kaydetti.

        Köksal, proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların doğal gaz giderlerinden kaynaklanan yükün hafifletilmesini, kış aylarını daha güvenli, sağlıklı ve sıcak bir ortamda geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

