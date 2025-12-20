Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunuldu

        Çorum'da sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı kazandırıldı.

        Giriş: 20.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:35
        Çorum'da robotik yürüme rehabilitasyon cihazı hizmete sunuldu
        Çorum’da sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine ileri teknolojiye sahip robotik yürüme rehabilitasyon cihazı kazandırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, cihazla yürüme bozukluğu yaşayan hastalara modern, güvenli ve etkin rehabilitasyon imkanı sağlanacağı bildirildi.

        Cihazın bölgede ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen açıklamada, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinin çevre iller için önemli bir referans merkezi haline geleceği ifade edildi.

        Açıklamada, robotik yürüme rehabilitasyon cihazının, inme sonrası gelişen yürüme kayıpları, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, parkinson hastalığı ve multiple skleroz gibi nörolojik hastalıkların yanı sıra ortopedik cerrahiler sonrası ortaya çıkan yürüme ve denge bozukluklarının rehabilitasyonunda etkin olarak kullanılacağı kaydedildi.

        Cihazın hastaların güvenli şekilde dik pozisyona alınmasına ve erken dönemde yürüme eğitimine başlanmasına olanak tanıdığı vurgulanan açıklamada, robotik destek sistemi sayesinde kontrollü ve tekrarlı adım paternlerinin kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

        Açıklamada, robotik yürüme rehabilitasyon uygulamalarının fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri ile alanında deneyimli fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekipler tarafından bilimsel rehberler ve hasta güvenliği esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

