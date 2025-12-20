Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, "Okur-yazar buluşmaları"na konuk oldu

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Yedihilal İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi"nin ilk etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, "Okur-yazar buluşmaları"na konuk oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Yedihilal İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi"nin ilk etkinliği yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin belirlenen kitabın yazarıyla bir araya gelerek eseri değerlendirmelerinin ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi" hayata geçirildi.

        Projenin ilk konuğu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alimoğlu oldu.

        Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Alimoğlu, Gazze'de edindiği deneyim ve gözlemlerini aktardığı "Sevgili Gazze: Bir Doktorun Anıları" adlı kitabını öğrencilerle değerlendirdi.

        Ardından düzenlenen söyleşide ise Alimoğlu, öğrencilere Gazze'deki sağlık hizmetleri ve insani durum hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Geleceğin mühendislerinin tasarladığı elektrikli araçlar beğeni topladı
        Geleceğin mühendislerinin tasarladığı elektrikli araçlar beğeni topladı
        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri...
        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri...
        Barajlardaki doluluk oranı gerileyen Çorum'da "su tasarrufu" çağrısı
        Barajlardaki doluluk oranı gerileyen Çorum'da "su tasarrufu" çağrısı
        Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti
        Çorum Belediyesinden 222 aileye evde temizlik hizmeti
        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti