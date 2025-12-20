Çorum'da Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, "Okur-yazar buluşmaları"na konuk oldu

Ardından düzenlenen söyleşide ise Alimoğlu, öğrencilere Gazze'deki sağlık hizmetleri ve insani durum hakkında bilgi verdi.

Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Alimoğlu, Gazze'de edindiği deneyim ve gözlemlerini aktardığı "Sevgili Gazze: Bir Doktorun Anıları" adlı kitabını öğrencilerle değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin belirlenen kitabın yazarıyla bir araya gelerek eseri değerlendirmelerinin ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi" hayata geçirildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Yedihilal İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okur-Yazar Buluşmaları Projesi"nin ilk etkinliği yapıldı.

