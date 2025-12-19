Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri sergiledi

        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri, kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 14:18 Güncelleme: 19.12.2025 - 14:18
        Çorum'da meslek lisesi öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri sergiledi
        Çorum’da meslek lisesi öğrencileri, kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri sergiledi.

        Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında emeğin, tutumun ve yerli üretimin önemini vurgulamak amacıyla Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Yerli Malı Haftası'nın bu yıl farklı bir konseptle kutlandığını söyledi.

        Hafta kapsamında yerli ve milli ürünlere dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirten Çağlar, "Okullarımızın birer üretim üssü olduğunu, çocuklarımızın ürünlerini ve emeklerini göstermek için farklı okullarımızla etkinlik yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ,kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri sergiledi.

