Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, "Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran her adım, toplumumuzun ortak vicdanının ve güçlü dayanışma ruhunun yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çalgan, ziyarette atölye sahibi İsmet Arslan'dan engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik verdiği hizmetler hakkında bilgi aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi'ni ziyaret etti.

