        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 08:57 Güncelleme: 19.12.2025 - 08:57
        Çorum Valisi Çalgan, akülü sandalye tamir atölyesini ziyaret etti
        Çorum Valisi Ali Çalgan, Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çalgan, ziyarette atölye sahibi İsmet Arslan'dan engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik verdiği hizmetler hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, "Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran her adım, toplumumuzun ortak vicdanının ve güçlü dayanışma ruhunun yansımasıdır." ifadesini kullandı.

        Çalgan, hizmetlerinden ötürü Arslan'a teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

