        Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:35
        S.T. (45) idaresindeki 34 FIH 384 plakalı balık yemi yüklü kamyon, Çorum-Sinop kara yolu Kargı Karagöl mevkisinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonda sıkışan sürücü, Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Çorum-Sinop kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

