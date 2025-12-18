Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı

        Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:42
        Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı
        Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı.

        Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksinde düzenlenen turnuvada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Yurdu öğrencisi Akif Çelebi Çatal birinci oldu.

        Çatal, KYK Alaca Yurt Müdürü Hasan Hüseyin Sivri'yi ziyaret etti.

        Sivri, ziyarette, turnuvada elde ettiği başarıdan ötürü Çatal'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

