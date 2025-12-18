Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı

Sivri, ziyarette, turnuvada elde ettiği başarıdan ötürü Çatal'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksinde düzenlenen turnuvada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Yurdu öğrencisi Akif Çelebi Çatal birinci oldu.

