        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık Belediyesinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

        Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, belediyede görev yapan kamu görevlilerini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:20
        Osmancık Belediyesinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
        Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında, belediyede görev yapan kamu görevlilerini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme için Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile sendika yetkilileri arasında imza töreni düzenlendi.

        Gelgör, sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

        Törene Türk Yerel Hizmet-Sen Yozgat-Çorum-Nevşehir Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Çorum İl Temsilcisi Vedat Kayalı, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Babaarslan, Bekir Sungur, Erdal Öztürk ile kurum temsilcisi Nadir Öksüz katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

