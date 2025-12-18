Çorum'da Rıza Şehri Misafirhanesi ve Aşevi açıldı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından hayata geçirilen Rıza Şehri Misafirhanesi ve Aşevi'nin açılış programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Rıza Şehri Misafirhanesi ve Aşevi hizmetinin yalnızca bir binadan ibaret olmadığına işaret ederek, "Toplumun köklü değerlerini yaşatma, paylaşma ve dayanışma kültürünü gelecek nesillere aktarma açısından önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Açılış törenine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile davetliler katıldı.