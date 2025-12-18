Kargı Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Kargı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin arasında yapılan görüşmelerde, çalışanların haklarının korunması, çalışma barışının güçlendirilmesi ve emekçilerin kazanımlarının artırılması hedeflendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.