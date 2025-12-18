Çorum'da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, otomobile mermi isabet ettiği tespit edildi ve sokakta boş mermi kovanı bulundu.

Akkent Mahallesi 25. Sokak'ta Ü.G'ye ait 19 TV 645 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Çorum'da park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

