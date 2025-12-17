Habertürk
        Çorum'da sis etkili oldu

        Çorum'da sis etkili oldu

        Çorum'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Giriş: 17.12.2025 - 23:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:50
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum’da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfır derecenin altına indi.

        Ardından kentte sis etkili oldu.

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle Sıklık Boğazı mevkisinde görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

        Kent merkezinde yer yer etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

