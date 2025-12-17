Laçin Belediyesinden "nüfus kayıtlarınızı ilçemize getirin" çağrısı

Laçin Belediyesi, nüfusun 2 binin altına kalmasından dolayı ilçe dışında yaşayan vatandaşlara, nüfus kayıtlarını Laçin'e getirmeleri çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan "Laçin Belediyesinin geleceği değerli vatandaşlarımızın takdirindedir" başlıklı paylaşımda, ilçenin nüfusunun son yıllarda 2 binin altına düştüğü vurgulandı.

Nüfusun tekrar 2 binin üzerine çıkartılması gerektiği bildirilen açıklamada, "Laçin'imizin geleceği açısından ilçe dışında ikameti olan vatandaşlarımızın nüfus kayıtlarını ilçemize getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Belediyesiz bir yerleşim yerinin geleceği hizmetler açısından aksaklıklara ve mağduriyetlere sebep olacaktır. Bu sebeple nüfusumuzu en kısa zamanda 2 binin üzerine çıkarmamız Belediyemiz açısından çok önemli ve değerlidir. Hizmetlerimizde sorun yaşamamanız için ikametgahlarınızı ilçemize taşımanız önemli bir husustur." ifadelerine yer verildi.