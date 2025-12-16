Alaca ve Dodurga'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte ise öğrencilere yerli üretimin ekonomiye katkısı, tasarruf alışkanlığı, coğrafi işaret tescilli ürünlerin önemi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi konularında bilgi verildi.

Yerli ve milli ürünlerin sergilendiği programda silah, dürbün, ilaçlama dronu, elektrikli bisiklet, telsiz, uyarı flaşörü, gözetleme dürbünü ve uzaklık ölçerlerin çalışma prensipleri öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler, sergilenen ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Çorum'un Alaca ve Dodurga ilçelerinde program düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.