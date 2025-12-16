Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca ve Dodurga'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

        Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Çorum'un Alaca ve Dodurga ilçelerinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:08
        Alaca ve Dodurga'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
        Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Çorum'un Alaca ve Dodurga ilçelerinde program düzenlendi.

        Alaca İmam Hatip Ortaokulunda "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla düzenlenen etkinlikte Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

        Yerli ve milli ürünlerin sergilendiği programda silah, dürbün, ilaçlama dronu, elektrikli bisiklet, telsiz, uyarı flaşörü, gözetleme dürbünü ve uzaklık ölçerlerin çalışma prensipleri öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler, sergilenen ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

        Programa, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de katıldı.

        Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte ise öğrencilere yerli üretimin ekonomiye katkısı, tasarruf alışkanlığı, coğrafi işaret tescilli ürünlerin önemi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi konularında bilgi verildi.

        Etkinlikte ayrıca öğrencilere yemek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

