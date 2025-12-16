Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da üzerine tır devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeyken üzerine tır devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 16.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:35
        Çorum'da üzerine tır devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Çorum'un Alaca ilçesinde seyir halindeyken üzerine tır devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Sinan Ç. idaresindeki tır, Tokat-Ankara kara yolu Külah köyü mevkisinde, yağışlı hava nedeniyle zeminin kaygan olması sonucu savrularak, karşı yönden gelen Şaban G. yönetimindeki 06 ERP 820 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Şaban G. ile araçta bulunan Şengül G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Tokat-Ankara kara yolunda ekipler sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

