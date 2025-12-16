Çorum'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halil İbrahim B. yönetimindeki 66 LB 041 plakalı hafif ticari araç, Alaca-Yozgat kara yolu Sincan köyü mevkisinde çelik bariyerlere çarptı. Bu sırada Ahmet Ç. idaresindeki 38 NS 555 plakalı otomobil de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak kaza yapan araca vurdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.