Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tıra çarpan otomobildeki genç öldü

        Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da tıra çarpan otomobildeki genç öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Gökay T. (21) idaresindeki 06 BUJ 416 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü yakınlarında aynı istikamette seyreden Recep Sefa T'nin (22) kullandığı 71 ADZ 165 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Yaşar Kağan Akgül (22) araçta sıkıştı.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akgül, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araç sürücüleri gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü
        Çorum'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü
        Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Kaza anında sosyal medya üzerinde...
        Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü Kaza anında sosyal medya üzerinde...
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Polisten kaçan alkollü sürücüye ceza yağdı
        Polisten kaçan alkollü sürücüye ceza yağdı
        Mecitözü Kaymakamı Nayman'a teşekkür ziyareti
        Mecitözü Kaymakamı Nayman'a teşekkür ziyareti
        Çorum'da uyuşturucu bitki yetiştiren 4 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu bitki yetiştiren 4 kişi yakalandı