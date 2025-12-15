Çorum'da uyuşturucu bitki yetiştiren 4 kişi yakalandı

Operasyon kapsamında ayrıca, Osmancık ilçesindeki bir adreste yapılan aramada ise 45 gram uyuşturucu bulundu.

Evde yapılan aramada 276 gram uyuşturucu, 10 kök uyuşturucu içerikli bitki, 2 iklimlendirme çadırı, 2 iklimlendirme lambası, 3 tüfek, tabanca ve 2 uyuşturucu kullanama aparatı ele geçirildi.

