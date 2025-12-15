Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Yeşilay Çorum Şubesini ziyaret etti

Ziyarette ayrıca, Yeşilay Şube personeli Ali Mansur tarafından öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Sanat Tarihi Öğretmeni Sevtap Köse ve Felsefe Öğretmeni Ayşe Taşdöven eşliğinde yapılan ziyarette öğrencilere Yeşilay'ın kuruluş süreci, temel amaçları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.