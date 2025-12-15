Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Yeşilay Çorum Şubesini ziyaret etti
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri Yeşilay Çorum Şubesini ziyaret etti.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Sanat Tarihi Öğretmeni Sevtap Köse ve Felsefe Öğretmeni Ayşe Taşdöven eşliğinde yapılan ziyarette öğrencilere Yeşilay'ın kuruluş süreci, temel amaçları ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Şube Başkan Yardımcısı Ahmet çek, ziyarette öğrencilere Yeşilay’ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetlerini anlattı.
Ziyarette ayrıca, Yeşilay Şube personeli Ali Mansur tarafından öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi.
