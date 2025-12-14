Habertürk
Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.

        14.12.2025 - 19:49
        Çorum'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 18 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.

        F.A. (18) ve arkadaşı M.İ.I. (16) arasında Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi’ndeki parkta tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda F.A, bıçakla bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli ise işlemler için polis merkezine götürüldü.

