Çorum'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Çorum'da otomobilin devrildiği kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Buket D. idaresindeki 06 JUG 93 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile araçta bulunan Güven D. ve 8 aylık A.D, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
