Çorum'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında Zile Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda hareketlerinden şüphelendikleri Y.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 266 sentetik ecza hapı ve 1,59 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
