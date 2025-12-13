Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

        Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 19:33 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:33
        Çorum'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında Zile Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda hareketlerinden şüphelendikleri Y.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 266 sentetik ecza hapı ve 1,59 gram uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

