Boğazkale'de "Hayaller Gerçek Olsun Projesi" kapsamında etkinlik yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Anadolu Yurdunca yürütülen "Hayaller Gerçek Olsun Projesi" kapsamında Çorum'un Boğazkale İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Çocukların hayallerini desteklemek için eğitim, sanat, müzik ve spor etkinlikleri düzenlenmesini hedefleyen proje kapsamında kente gelen Ankara Anadolu Yurt Müdürü Zehra Kaya ve beraberindeki öğrenciler, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.

Ardından Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım'ı ziyaret eden ekip, proje kapsamında kardeş okul olarak belirlenen Boğazkale İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte üniversite öğrencileri, oyun ve animasyonlar düzenleyerek etkinliğe katılan öğrencilere kitap hediye etti.

Etkinlik sonrasında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hititlerin Başkenti Hattuşa ören yerleri ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı gezildi.