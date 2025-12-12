Çorum'da düğünlerde havaya ateş ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 7 tüfek ile yaklaşık 1200 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca, düğün ve eğlencelerde silahla ateş eden kişilerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.