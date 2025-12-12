Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da düğünlerde havaya ateş ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları tespit edilen 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:44 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:44
        Çorum'da düğünlerde havaya ateş ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı
        Çorum'un İskilip ilçesinde düğünlerde havaya ateş açtıkları tespit edilen 11 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca, düğün ve eğlencelerde silahla ateş eden kişilerin tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, düğünlerde silahla havaya ateş ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, 7 tüfek ile yaklaşık 1200 mermi ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Kabahatler Kanunu'nun ihlali" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

