Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanmaya başladı

        Osmancık Belediyesi, kendi asfalt üretim tesisinde ürettiği sıcak asfaltla ilçede ilk serim uygulamasını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık Belediyesi kendi ürettiği asfaltı kullanmaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmancık Belediyesi, kendi asfalt üretim tesisinde ürettiği sıcak asfaltla ilçede ilk serim uygulamasını gerçekleştirdi.

        Eymir Mahallesi'nde Kapalı Yüzme Havuzu çevresinde başlatılan çalışma kapsamında toplam 1750 metrekarelik alana 8 santimetre kalınlığında, yaklaşık 350 ton sıcak asfalt serildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sıcak asfalt çalışmalarının başlamasının ilçe için önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Artık kendi ürettiği asfaltı kendi yollarına döken bir belediye olduklarını belirten Gelgör, "Kendi tesisimizde ürettiğimiz sıcak asfaltla ilk uygulamamıza Kapalı Yüzme Havuzu bölgemizde başladık ve sıcak asfaltın ilk örneğini sahada görmüş olduk. Bu sayede hem maliyetleri azaltıyor hem de yol hizmetlerinde daha hızlı ve daha kaliteli sürece geçiyoruz. İlçemizin ihtiyaç duyduğu tüm bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı planlı şekilde, yine söz verdiğimiz gibi gerçekleştireceğiz. Osmancık'ımıza hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Çorum'da polis ve jandarmaya tahsis edilen 123 araç hizmete alındı
        Çorum'da polis ve jandarmaya tahsis edilen 123 araç hizmete alındı
        Çorum'da 600 kişi işgücü programından yararlanacak
        Çorum'da 600 kişi işgücü programından yararlanacak
        Kara Musa Külliyatı yayımlandı
        Kara Musa Külliyatı yayımlandı
        Çorum'un yemesi kadar yapması da zevkli olan lezzeti: Teltel tatlısı
        Çorum'un yemesi kadar yapması da zevkli olan lezzeti: Teltel tatlısı
        Türk Kızılaydan Alaca'da kan bağışı etkinliği
        Türk Kızılaydan Alaca'da kan bağışı etkinliği
        Çorum FK, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
        Çorum FK, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak