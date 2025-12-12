Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:26 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:26
        Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

        Aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen G.Y. ile E.B. arasında Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., tabancayla ateş ederek G.Y.'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

