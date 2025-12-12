Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen G.Y. ile E.B. arasında Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., tabancayla ateş ederek G.Y.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.