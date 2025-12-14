Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:05
        Çorum'da okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde, C.Ç. idaresindeki otomobil Karşıyaka Ortaokulunun duvar demirlerine çarparak okulun bahçesine düştü.

        Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan S.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil çekiciyle okul bahçesinden kaldırıldı.

