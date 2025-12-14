Çorum'da okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'da okul bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde, C.Ç. idaresindeki otomobil Karşıyaka Ortaokulunun duvar demirlerine çarparak okulun bahçesine düştü.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan S.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil çekiciyle okul bahçesinden kaldırıldı.
