        Çorum Haberleri

        Çorum'da polis sokakta silahla ateş eden şüphelileri arıyor

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada sokakta tabanca ile rastgele ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:38 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:38
        Çorum'da polis sokakta silahla ateş eden şüphelileri arıyor
        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada sokakta tabanca ile rastgele ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Gülabibey Mahallesi Bağcılar 85. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada taraflar rastgele ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince sokakta ve bir binanın bahçesinde boş mermi kovanları bulundu.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

