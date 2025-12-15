Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü Kaymakamı Nayman'a teşekkür ziyareti

        15.12.2025 - 22:11
        Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Boyacı ve Hisarkavak köylerinde yaşayan vatandaşlar, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman'ı ziyaret etti.

        Vatandaşlar, ziyarette yol, içme suyu, sulama, kanalizasyon ve sosyal alanlara yönelik yürütülen çalışmaların köylerin yaşam kalitesini artırmasından ötürü Kaymakam Nayman'a teşekkür etti.

        Köylüler, özellikle köy içi kilit parke taşının kısa sürede tamamlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

        Kaymakam Fatma Gül Nayman da, ziyaretleri için köylülere teşekkür etti.

        Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla yerine getirildiğini belirten Nayman, kurumlar arası iş birliği ve vatandaşların desteğiyle yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

        Nayman, "Boyacı ve Hisarkavak köylerine 12 bin metrekare kilit parke taşlarının yapılmasına katkı veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez'e ilçemiz adına teşekkür ederim."dedi.

