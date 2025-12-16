Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 01:55 Güncelleme: 16.12.2025 - 01:55
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Enes Ç. (22) idaresindeki 19 AFY 259 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Gafurlu köyü yakınlarında M.İ'nin kullandığı aynı istikamette seyreden 71 ACV 778 dorse plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırın dorsesinin altına giren araçta sıkışan sürücü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Enes Ç'nin cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

