Ortaköy'de kar etkili oldu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle bölgedeki yüksek rakımlı Fındıklı ve Yaylacık köylerine ait araziler karla kaplandı.
Çorum-Ortaköy kara yolunun bir bölümü de kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.
Yolu çevreleyen ormanlık alan, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.
