        Ortaköy'de kar etkili oldu

        Ortaköy'de kar etkili oldu

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:01 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:01
        Ortaköy'de kar etkili oldu
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışı nedeniyle bölgedeki yüksek rakımlı Fındıklı ve Yaylacık köylerine ait araziler karla kaplandı.

        Çorum-Ortaköy kara yolunun bir bölümü de kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü.

        Yolu çevreleyen ormanlık alan, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

