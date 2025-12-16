Bayat'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
Bayat ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Milli değerlere sahip çıkmak, tasarruf bilinci oluşturmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.
Programa Kaymakam Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
