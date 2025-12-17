Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.A. takibe alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliye ait evde yapılan aramada 860 gram uyuşturucu, 198 uyuşturucu içerikli bitki tohumu, hassas terazi, öğütme cihazı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
