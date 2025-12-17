Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.A. takibe alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait evde yapılan aramada 860 gram uyuşturucu, 198 uyuşturucu içerikli bitki tohumu, hassas terazi, öğütme cihazı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
        Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
        Bariyerlere çarpan araçtan inen kazazedelere otomobil çarptı: 5 yaralı
        Bariyerlere çarpan araçtan inen kazazedelere otomobil çarptı: 5 yaralı
        Dorsesi yan yatan TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki çift yaralandı
        Dorsesi yan yatan TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki çift yaralandı
        Alaca ve Dodurga'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
        Alaca ve Dodurga'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
        Çorum'da aranan 18 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 18 şahıs yakalandı
        Kaza yapan araçlarının yanında bekleyen vatandaşlara otomobil çarptı: 5 yar...
        Kaza yapan araçlarının yanında bekleyen vatandaşlara otomobil çarptı: 5 yar...