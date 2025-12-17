Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Şüpheliye ait evde yapılan aramada 860 gram uyuşturucu, 198 uyuşturucu içerikli bitki tohumu, hassas terazi, öğütme cihazı ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.