Çorum'da soğuk hava etkili oluyor
Çorum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Çorum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinin karla kaplanmasından dolayı hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.
Çorum'da sabah saatlerinde 0 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükseldi.
Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki parklar, banklar ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.
Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklıkları 2 gün daha en düşük 0 derece civarında seyredecek. En yüksek hava sıcaklıklarının ise 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.