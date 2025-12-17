Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:34
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmalarının ardından savunma oyunları, dar alan oyunları ve taktiksel çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyun ile sona erdi.

        Antrenmana, Pendikspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Oğuz Gürbulak dışındaki bütün futbolcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

