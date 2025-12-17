Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmalarının ardından savunma oyunları, dar alan oyunları ve taktiksel çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyun ile sona erdi.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.