Uğurludağ Kaymakamı Düzgün, köyleri ziyaret etti
Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Köpeç, Boztepe ve Karakısık köylerine ziyarette bulundu.
Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Köpeç, Boztepe ve Karakısık köylerine ziyarette bulundu.
Uğurludağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Düzgün, ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Düzgün, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Açıklamada, iletilen taleplerin değerlendirilerek çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.