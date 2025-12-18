Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Uğurludağ Kaymakamı Düzgün, köyleri ziyaret etti

        Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Köpeç, Boztepe ve Karakısık köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 08:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uğurludağ Kaymakamı Düzgün, köyleri ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Köpeç, Boztepe ve Karakısık köylerine ziyarette bulundu.

        Uğurludağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Düzgün, ziyaretlerde köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlarla sohbet eden Düzgün, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Açıklamada, iletilen taleplerin değerlendirilerek çözümüne yönelik gerekli çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Ünlülere uyuşturucu gözaltısı
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trump ulusa seslendi, ilk yılındaki icraatlarını anlattı
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Hitit Üniversitesi ile Safi Şeker Fabrikası arasında iş birliği protokolü i...
        Hitit Üniversitesi ile Safi Şeker Fabrikası arasında iş birliği protokolü i...
        Kargı Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
        Kargı Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
        Çorum'da trafik kazasında araçta sıkışan yaralı kurtarıldı
        Çorum'da trafik kazasında araçta sıkışan yaralı kurtarıldı
        Sahte plakalı otomobil PTS kamerasına takıldı: Ön uyuşturucu testi pozitif...
        Sahte plakalı otomobil PTS kamerasına takıldı: Ön uyuşturucu testi pozitif...
        Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı
        Çorum'da park halindeki otomobil kurşunlandı
        Çorum'da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi
        Çorum'da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi