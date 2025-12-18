Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da trafik kazasında araçta sıkışan yaralı kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:49
        Ünal C.A. yönetimindeki 19 BC 194 plakalı otomobil ile Hasan Y'nin kullandığı 19 AG 067 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 3. Sokak’ta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki bir cipe de çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü Ünal C.A, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

