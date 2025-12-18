Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum AFAD'dan Vali Çalgan'a ziyaret

        Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Uslu ve kurum personelini kabul etti.

        Giriş: 18.12.2025 - 09:07 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:07
        Çorum AFAD'dan Vali Çalgan'a ziyaret
        Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Uslu ve kurum personelini kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığının 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyarette Uslu, Vali Çalgan'a AFAD’ın il genelinde yürüttüğü çalışmalar, risk azaltma faaliyetleri, eğitim programları ile toplum temelli afet bilincini artırmaya yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, afetlere hazırlığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Afetlere karşı en güçlü kalkanın bilinçli ve hazırlıklı toplum olduğuna dikkati çeken Çalgan, AFAD Başkanlığının "Afetlere Karşı Dirençli Toplum Oluşturma" vizyonu doğrultusunda geçen 16 yılda yalnızca müdahale kapasitesinin değil, toplumun afet bilinciyle hareket etme kabiliyetinin de güçlendiğini kaydetti.

        Afet yönetiminin müdahalenin yanı sıra öncesinde alınan tedbirleri ve bireysel sorumluluğu da kapsadığının altını çizen Çalgan, şunları kaydetti:

        "Dirençli şehirler ancak farkındalığı yüksek bireylerle inşa edilebilir. Eğitimden gönüllülüğe, yerel kapasitenin güçlendirilmesinden kurumlar arası iş birliğine kadar birçok alanda çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Afetlere karşı daha güvenli ve dirençli bir gelecek için emek veren tüm AFAD personeline, gönüllülere ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum."

